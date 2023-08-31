【人工智能】內地公布首批8個AI大模型名單：百度、商湯、字節跳動　阿里巴巴落空

▲ 【人工智能】內地公布首批AI大模型名單 百度、商湯、字節跳動榜上有名 阿里巴巴落空

百度 （09888） 深夜全社會開放AI聊天機械人「文心一言（Ernie）」後，內媒報道，內地首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，並可向公眾提供服務的AI大模型共有8個。除了百度，尚有字節跳動、商湯 （00020） 等獲准公開推出AI大模型服務，但阿里巴巴 （09988） 的 「通義千問」、360智腦、訊飛星火等AI大模型則不在首批獲批名單上。

首批上線的8家大模型包括：

目前百度「文心一言」已正式向全社會開放，用戶已可以在蘋果 App Store和 Android 應用程式商店下載，或透過網站直接體驗。

除了百度外，商湯大模型應用「商量 SenseChat」、百川智能通過備案後，即日起全面向廣大用戶開放。智譜首款生成式 AI 助手「智譜清言」已於周三上線，用戶可透過 App Store、Android 應用程式商店下載，或在微信搜索「智譜清言」，體驗功能。

國家網信辦早前聯合國家發改委、教育部、科技部等七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，有關管理辦法已在8月15日推出。

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編輯：陳韻妍