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【中國經濟】內地8月PMI為49.7　連續五個月收縮　

股市 09:52 2023/08/31

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【中國經濟】內地8月PMI為49.7　連續五個月收縮　

中國國家統計局公布，8月份內地製造業採購經理指數（PMI）為49.7，比上月上升0.4個百分點，製造業景氣水平進一步改善，但為連續五個月低於榮枯線。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，8月生產需求同步回升。生產指數和新訂單指數分別為51.9和50.2 ，比上月上升1.7和0.7個百分點，均為近5個月以來的高點，特別是新訂單指數4月份以來首次升至擴張區間，製造業生產活動加快，市場需求有所改善。調查結果還顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。

至於中國8月非製造業PMI為51，遜預期的51.2，比上月下降0.5個百分點，趙慶河指，8月份，綜合PMI產出指數為51.3% ，比上月上升0.2個百分點，繼續保持在擴張區間，表明中國企業生產經營活動總體穩定擴張。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 經濟數據表現 中國 PMI 遜於預期 經濟 國家統計局
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