Hamptons International精選四個倫敦Ealing樓盤

Ealing——一個香港及內地愈來愈感興趣的地方，不少於兩地移居過來的人，普遍偏向這個地區，全因Ealing在生活、交通、治安、教育、環境各方面近乎完美，是倫敦其他地方不能相提並論。



Hamptons International今次為大家推介Ealing精選的四個樓盤：Ivy Garden、The Rosemont、The Somerset以及Provender Mews分別位於區內不同的位置，各有優勢，各有特色，市場上鮮有同類型的樓盤供應，難怪未推出市場，已經在倫敦本土受到廣泛關注。



第一個要介紹的，是將於2023年底峻工的Ivy Garden。Ivy Garden坐落於Ealing市中心旁邊，外型設計大膽。Ivy Garden仍在建築階段，已備受矚目。Ivy Garden的交通極之方便，步行去Ealing Common地鐵站只需六分鐘，Ealing Broadway亦近在咫尺。Ivy Garden的消息一出，已令本地及海外買家，翹首以待。



The Rosemont同樣於2023年底落成，其位置比較接近Acton。Acton屬於West Ealing，此區多日本人聚居，故有小日本之稱，London Japanese School只在一街之隔。英倫傳統彌漫著日本氣息，長居於此，也能沾上幾分純靜與優雅。The Rosemont紅磚外牆，別具氣派。The Rosemont除了公寓之外，還有三棟五房的大屋，適合大家庭。



位處West Ealing的The Somerset坐落於一條平靜悠閒，綠樹成蔭的街道，風景優美。The Somerset保留了傳統的英式建築風格，配合時尚裝潢，風格清新。The Somerset受惠於Elizabath Line的開通，步行可至West Ealing站，來往倫敦市中心，方便之極。



同樣受助於Elizabath Line的Provender Mews，位於一個未被留意的Hanwell，九座千呎排屋，外型獨特，間隔實用，Hanwell同屬West Ealing，充滿小鎮風情，卻一點不隔涉，兩分鐘步出大街，左邊是Elizabath Line的Hanwell站，右邊直走Piccadilly Line的Boston Manor站。



綜觀幾個樓盤，各具吸引，再放眼現時英國房產市場，確是置業好時機。



常說，置業第一規條，先看地段，四個樓盤的位置一流，鄰近車站。Ealing的交通網絡四通八達，現時倫敦地鐵主要的Central Line及District Line貫通Ealing，交通便利的程度，是其他地區無法超越的。加上Elizabath Line的帶動，令Ealing佔盡地理優勢，致使這區樓價節節上升。



其次，Ealing的教育資源豐富，優秀學府多不勝數，根據英國教育標準局（Ofsted）的報告，Ealing有數十間學校被評為優秀及良好。根據統計出，Ealing是頭十名倫敦最好的校區。



第三，Ealing的社區配套，成熟完善，Ealing Broadway Shopping Centre有超過八十間各類型店鋪，區內不乏大型連鎖超級市場，中超、日超也一應俱全，生活所需，應有盡有。坐擁如此地區優勢，道出了Ealing樓盤，長期備受追捧的原因。今次推介的一類精品特色樓盤，在市場上，更為罕有，一直供不應求。



提到買樓，關鍵當然是價錢，四個樓盤的定價，對比同區的樓價，極為吸引。收取的管理費低於市價，擁有的業權以及零地租的政策等，業主對物業自主權較大，同時持有的物業的成本相對低，在物業上所花的支出亦相對少。長遠來看，可說是物超所值。



雖然，現時英國的整體房地產市場，處於低迷狀態，但是，對於一個對房產敏感度足夠的買家來說，現在正是趁低吸納，撈取罕有、優質房屋的大好時機。



傳統以來，Ealing一直受到本地富人青睞，英國優質而具有特色的房地產項目，目標亦多傾向本地買家，鮮有直接售予海外買家。受惠於呆滯的市場氣氛，為海外買家帶來了機會。今次Ealing Collection在香港的舉行的展銷會，是同類型樓盤發展商，首次在海外推廣，對於準備移英的香港人來說，機會難逢。



四個樓盤，各有特色，設計獨特，裝潢用料，均是上乘，四者分別由行內享負盛名的設計公司主理，信心保證。全部以智能家居為前提，符合能源標準，令生活成本大大降低。單位著重空間與生活質素，大部份單位設有私人露台或花園，生活環境，優美寧靜，有別於大型建築商的倒模式樓盤，保值能力相當高。



Ivy Garden、The Rosemont、The Somerset及Provender Mews無論在地區地段，以至房屋本身，已跑贏同區樓盤。在平淡觀望的氛圍中，更顯得出類拔萃，在轉售市場上，定必被看高一線，不愁無人接貨。



全球經濟低迷的時刻，與其說Cash is King，將現金換間優質房屋，才是王道！

【Hamptons International呈獻：英國倫敦Ealing物業展銷會】

精選四個樓盤：The Rosemont、Ivy Gardens、Somerset Residences、Provender Mews

日期：9月9至10日（週六至日）11am – 6pm

地點：中環香港文華東方酒店2樓維多利亞廳 Victoria Room

同場每日12時及3時特設講座

座位有限，懇請預約！

立即聯絡Hamptons International HK: +852 2166 1102

https://ywproperty.com/london-ealing-collection-exhibition/

(特約)