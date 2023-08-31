【打風改機票】國泰航空：除CX840外　取消明午2時至周六上午10時期間所有出入香港航班

▲ 【打風改機票】國泰航空：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費 需9月2日前更改

颱風蘇拉來勢洶洶，三球風球已經生效，天文台表示，9月1日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。國泰航空 （00293） 在網站公布，除了9月1日（星期五）飛往紐約甘迺迪機場CX840航班外，所有9月1日（星期五）下午2時至9月2日（星期六）上午10時期間所有進出香港的國泰航班均已取消。

國泰並指視乎星期六早上天氣狀況及颱風路徑，航班或需進一步延誤或取消。

國泰已公布，豁免9月1日或9月2日往返香港的航班機票的手續費用。

外電指，國泰預計颱風蘇拉將導致香港國際機場受到嚴重干擾，因此正安排飛機在這段時間內遠離香港。

國泰航空周四早上公布，由於颱風蘇拉逼近關係，國泰航空已豁免9月1日或9月2日往返香港的航班機票的重新訂位、更改航點的手續費用。旅客可於9月2日前更改機票，但旅程需於9月30日或之前完成。

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