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【恒指季檢】蘇拉襲港周五若全日停市　恒指季檢調整將推遲至下周一收市後實施

股市 09:32 2023/08/31

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【恒指季檢】明日若蘇拉襲港全日停市　恒指季檢調整將推遲至下周一收市後實施

蘇拉襲港，天文台會在今日下午3至5時間改發3號強風信號，又視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。恒生指數公司表示，倘香港證券市場於9月1日因惡劣天氣安排而全天休市（例如懸掛八號或以上颱風信號），9月指數調整將推遲一個交易日至9月4日（下周一）收市後實施，指數調整結果將於9月5日（下周二）生效。

至於若9月1日部份時間開市，則將如期進行指數調整。

颱風蘇拉消息不斷更新【下一頁】

恒生指數公司此前公布季檢結果，碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別剔出恒指和國指，改由國藥 （01099） 、攜程 （09961） 分別補上。科指方面，由東方甄選 （01797） 取代瑞聲科技 （02018）

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責任編輯︰梁浩碩

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