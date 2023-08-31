▲ 【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率 長年期利率降幅更大

內媒引述消息報道，多家內地全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，時隔不到三個月的再度下調，也是去年9月以來第三輪主動調整存款掛牌利率。

報道指，相比於6月的下調，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。兩家國有大行和一家股份制銀行的消息人士透露，9月起，這些銀行將下調定期存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

把握機會猛吸存款

有股份行分支機構人士透露，其內部在本周初就以非正式形式通知存款利率下調在即，要求分支機構抓緊月末時點，在存款利率再度調降前加大存款吸收力度。而國有大行分行人士亦表示，在存款利率下調預期下，為做好月末存款工作，該行追加了大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。

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編輯：姚卓然