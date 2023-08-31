  • 29°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 09:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率　長年期利率降幅更大

股市 09:01 2023/08/31

分享：

分享：

【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率　長年期利率降幅更大

內媒引述消息報道，多家內地全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，時隔不到三個月的再度下調，也是去年9月以來第三輪主動調整存款掛牌利率。

報道指，相比於6月的下調，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。兩家國有大行和一家股份制銀行的消息人士透露，9月起，這些銀行將下調定期存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

把握機會猛吸存款

有股份行分支機構人士透露，其內部在本周初就以非正式形式通知存款利率下調在即，要求分支機構抓緊月末時點，在存款利率再度調降前加大存款吸收力度。而國有大行分行人士亦表示，在存款利率下調預期下，為做好月末存款工作，該行追加了大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案　因城施策是難點、非一綫城市或更受惠

【分析】內地存量房貸減息作用不大？

【業績｜939】建行：現存按揭減息措施待公布　淨息差仍有下行壓力

編輯：姚卓然

中國市場 港股 減息 貨幣政策 定期存款
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜乳業股】蒙牛高開4%　上半年純利跌近兩成　料下半年消費回暖

下一篇文章

【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案　因城施策是難點、非一綫城市或更受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款