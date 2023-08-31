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【港股市況】碧桂園績後升逾3%、恒大彈半成 恒指高開97點（不斷更新）
港股高開近百點。碧桂園 （02007） 績後升逾3%，恒大 （03333） 升半成，百度 （09888） 升逾3%，恒指高開97點，開報18580點，科指升1.1%，報4240點。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【09：21】碧桂園 （02007） 績後升逾3%，恒大 （03333） 升半成，百度 （09888） 升逾3%，恒指高開97點，開報18580點，科指升1.1%，報4240點。
【內房危機】碧桂園：有息債務降至2579億人民幣 上半年虧損489億
【09：13】期指開報18550點，升173點。
【09：02】【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率 長年期利率降幅更大
【08：57】LEGION CONSO （02129） 今早復牌。
【08：52】恒指黑期升約133點，報18602點。道指期貨升55點，報35011點。
【08：38】【業績｜乳業股】蒙牛上半年純利跌近兩成 料下半年消費回暖
【08：33】【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案 因城施策是難點、非一綫城市或更受惠
【08：19】【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併 後者創始人王東及王常輝擁約66%投票權
【07：45】【國產ChatGPT】百度深夜推「文心一言」美股價急彈 大家最想問甚麼？
【07：45】【Morning精點】廣州、深圳落實「認房不認貸」︱中融信託第一大股東經緯紡織主動撤回A股上市
【07：45】港股ADR收報18545點，升62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報59.64元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報329.92元，較港收市價高4.12元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.85元，較港收市價高1.5元或1.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國就業數據接連顯示當地勞力市場明顯放緩，第二季GDP數字再度向下修訂，顯示緊縮政策的壓力正蔓延，投資者憧憬聯儲局可能於9月暫停加息，道指靠穩升37點，報34890點；標指升17點，報4514點；納指升75點或0.54%，報14019點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點 阿里美股高港2%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】江蘇寧滬高速、中石化、中石油（立即收看）
責任編輯︰梁浩碩