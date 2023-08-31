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【港股市況】百度、商湯造好　美團逆市跌　恒指高開97點（不斷更新）

股市 10:54 2023/08/31

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港股市況不斷更新

港股高開近百點。碧桂園 （02007） 績後升逾3%，恒大 （03333） 升半成，百度 （09888） 升逾3%，恒指高開97點，開報18580點，科指升1.1%，報4240點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：53】百度 （09888） 最新升近半成，高見143.1元，商湯 （00020） 升近4%，高見1.62元。

【10：39】內房股今早個別發展，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾3%，3碧桂園 （02007） 升1%，恒大 （03333） 彈3%。

【10：38】美團 （03690） 跌2%，港交所 （00388） 回軟跌0.3%，藥明生物 （02269） 跌1%。

【10：32】【生科股】康希諾插7%創上市低　新冠疫苗需求降兼退貨　上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

【10：28】友聯國際教育租賃 （01563） 續彈，股價今早再升逾18%，高見1.57元。

【10：26】三桶油逆市軟，中石油 （00857） 績後跌0.5%，中海油 （00883） 跌0.2%，中石化 （00386） 跌1%。

【業績｜石油】中石油上半年淨利潤升4.5%　中期息派0.21元人幣　下半年油價存下行風險

【10：21】中金公司 （03908） 績後跌逾4%，低見15.24元。中金中期純利35.6億元人民幣，按年跌7.3%。

【10：11】恒指升幅收窄至約50點，報18534點，升51點，科指升0.7%，報4225點。

【10：09】【人工智能】內地公布首批AI大模型名單　百度、商湯、字節跳動榜上有名　阿里巴巴落空

【10：03】夢東方 （00593） 挫21%，低見0.85元。夢東方表示將延遲刊發中期業績公布，預期9月1日起暫停買賣。

【09：55】蒙牛 （02319） 績後升逾6%，高見26.75元。

【09：51】星空華文 （06698） 未止跌，股價今早逆市跌逾13%，破底低見23.35元。

【09：49】百度 （09888） 升逾3%，商湯 （00020） 升6%，高見1.62元。據報道，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8個企業／機構的大模型位列第一批《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務。至於阿里通義千問、360智腦、訊飛星火等均不在首批獲批名單中。

【09：44】ATM早段個別發展， 阿里巴巴 （09988） 升0.8%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市跌1%。

【09：41】康希諾生物 （06185） 股價績後逆市跌7%，破底低見22.5元。康希諾中期由盈轉虧，蝕8.4億元人民幣，不派中期息。

【09：39】融創中國 （01918） 績後升逾7%，高見1.05元。融創上半年虧損達153.7億元人民幣，較去年同期有所收窄。

【業績｜內房股】融創半年蝕超過153億　收入按年升逾2成

【09：34】內地8月份製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月上升0.4個百分點，8月非製造業PMI為51，預期為51.2，前值51.5。中國8月綜合PMI為51.3，前值51.1。

【中國經濟】內地8月PMI為49.7　連續五個月收縮　

【09：34】【恒指季檢】蘇拉襲港周五若全日停市　恒指季檢調整將推遲至下周一收市後實施

【09：21】碧桂園 （02007） 績後升逾3%，恒大 （03333） 升半成，百度 （09888） 升逾3%，恒指高開97點，開報18580點，科指升1.1%，報4240點。

【內房危機】碧桂園：有息債務降至2579億人民幣　上半年虧損489億

【09：13】期指開報18550點，升173點。

【09：02】【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率　長年期利率降幅更大

【08：57】LEGION CONSO （02129） 今早復牌。

【08：52】恒指黑期升約133點，報18602點。道指期貨升55點，報35011點。

【08：38】【業績｜乳業股】蒙牛上半年純利跌近兩成　料下半年消費回暖

【08：33】【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案　因城施策是難點、非一綫城市或更受惠

【08：19】【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併　後者創始人王東及王常輝擁約66%投票權

【07：45】【國產ChatGPT】百度深夜推「文心一言」美股價急彈　大家最想問甚麼？

【07：45】【Morning精點】廣州、深圳落實「認房不認貸」︱中融信託第一大股東經緯紡織主動撤回A股上市

【07：45】港股ADR收報18545點，升62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報59.64元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報329.92元，較港收市價高4.12元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.85元，較港收市價高1.5元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業數據接連顯示當地勞力市場明顯放緩，第二季GDP數字再度向下修訂，顯示緊縮政策的壓力正蔓延，投資者憧憬聯儲局可能於9月暫停加息，道指靠穩升37點，報34890點；標指升17點，報4514點；納指升75點或0.54%，報14019點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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