【恒指夜期+ADR】夜期升112點　美團ADR高港1%（不斷更新）

港股夜市遇上打風，預期將提早收市，周五亦未必有市，內地傍減存量貸款息的反應，則可能要到下周一才反映，夜期報18416點，升112點，中概股指數升0.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 129.61 +0.9% 騰訊ADR 326.28 +0.4% 滙豐ADR 59.04 +0.3% 阿里巴巴美股 90.90 +0.8%

北水續錄逾28億淨流入 買中海油美團大手沽騰訊

北水今日吸資28.3億元，已經連續第九個交易日錄得淨流入。資金集中流入中海油 （00883） 及美團 （03690） ，分別錄3.3及3.1億元淨流入，工行 （01398） 亦吸資2.7億元；淨流出方面，騰訊 （00700） 及中石油 （00857） 分別錄5及1.1億元淨流出。

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美團、藥明生物跌4% 蒙牛逆市升半成 恒指跌100點、成交增至1365億元

港股於8月最後一個交易日，大市倒跌百點。恒指高開97點，其後走勢反覆向下，恒指收跌100點，收報18382點，成交增至1365億元。科指跌0.4%，報4179點。美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 跌逾4%，蒙牛 （02319） 績後造好，逆市升逾5%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 67.10 +1.5 +9 9 蒙牛 26.40 +5.6 +7 16 申洲國際 80.50 +4.9 +4 22 滙豐 58.85 -0.8 -12 10 藥明生物 44.15 -4.5 -12 35 美團 128.50 -4.3 -51 -

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：03】夜期升112點

【18：52】北水續錄逾28億淨流入 買中海油美團大手沽騰訊 恒指夜期跌42點

【16：56】【盈警｜紙業股】玖龍紙業發盈警 料6月底止年度轉虧蝕最多26億元人幣

【16：44】【分析】碧桂園會否違約？ 大摩指將取決於一個情況

【16：10】美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 跌逾4%，蒙牛 （02319） 績後造好，逆市升逾5%，恒指於8月最後一個交易日跌100點，收報18382點，成交增至1365億元。科指跌0.4%，報4179點。

【16：00】恒指U盤前跌92點，報18389點。

【15：46】【刺激成交】金發局提四建議強化港國際金融中心地位 促審視股票交易印花稅

【15：37】名創優品 （09896） 逆市再破頂，股價尾市升3%，今早曾高見52.8元。

【15：26】【業績｜醫藥股】華潤醫藥跌2% 半年盈利持平 不派中期息

【15：23】【中國經濟】畢馬威：內地經濟內生動力依然不強 青年就業問題需政策支援

【15：12】港股尾市跌幅擴至約150點，報18329，跌153點，科指跌0.9%，報4158點。

【15：06】美團 （03690） 尾市跌近4%，低見128.7元，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.6%。

【15：00】【業績｜乳業股】蒙牛維持收入及經營利潤率目標不變 原奶過剩緩解速度視乎下游復甦

【14：58】東方海外 （00316） 最新跌半成，低見104元。

【14：54】恒指跌100點，最新報18382點，科指跌0.5%，報4173點。

【14：44】【中國經濟】瑞銀汪濤：內房下行幅度或更深且持續更久 全年實際消費增長將恢復至6.1%

【14：35】【美團3690】美團外賣平台KeeTa 9月擴展至港島 另旺角送遞員中心今明兩日暫停開放

【14：31】藥明生物 （02269） 最新跌逾4%，低見44.15元。

【14：24】三桶油逆市轉上，其中，中海油 （00883） 升0.5%，破頂高見13.28元，中石油 （00857） 績後升0.7%，中石化 （00386） 升0.2%。

【14：20】馬可數字科技 （01942） 復牌曾插近95%，低見5元，最新報40元，跌58%，僅涉10宗成交或164.7萬元。

【14：06】【香港中旅308】香港中旅：料旅遊業明年將適度增長 另積極與政府合作搞「夜經濟」

【13：42】李寧 （02331） 跌3%，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 跌逾2%。

【13：26】美團 （03690） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近0.1%，小米 （01810） 跌逾1%，京東 （09618） 跌逾2%。

【13：25】恒指最新跌92點，報18390點，科指轉跌0.2%，報4187點。

【13：17】中金公司 （03908） 午後初段跌逾7%，低見14.92元。

【13：15】馬可數字科技 （01942） 午後復牌，惟午後初段未有成交，僅有92元的沽盤，未見買盤。

【13：00】港股午後初段跌約77點，報18405點，科指升0.1%，報4200點。

【12：53】【內房危機】萬科：目前美元債市場處冰封狀態 明年有3筆美元債到期、致力將外債控制於20%以下

【12：45】【業績】中信股份上半年淨利潤跌23% 中期息少一成派0.18元人幣

【12：36】【造市案】涉操縱股價推入指數 證監廉署拘1名骨幹 馬可數字科技午後復牌、友聯續彈 恒指公司：既定程序處理（第三版）

【12：35】【中國救市】郵儲行周四下調定存利率10至25點子 行長：下半年淨息差仍然存在下行壓力

【12：22】【業績︱手遊股】心動公司半年扭虧轉賺9019萬元人民幣 不派中期息

【12：16】【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州 不可隨意見外人 簽字難度增

【12：15】【內房危機】萬科郁亮：新開工面積回到17年前、內房市場已跌過頭 「感到前所未有的壓力，看不清未來」

【12：00】恒生指數半日跌48點，報18434點，成交502億元。科指升0.4%，報4212點。美團 （03690） 跌近3%，百度 （09888） 升3%，商湯 （00020） 升逾2%，蒙牛 （02319） 績後升半成，中芯國際 （00981） 升逾3%，藥明生物 （02269） 跌逾2%。

【11：40】港股中午收市前跌約40點，報18440點跌42點，科指升0.4%，報4213點。

【11：33】內地股市向下，上證半日跌0.5%，深證跌0.6%，創業板指跌0.5%。

【11：29】HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 績後跌2%，低見3.42元。

【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬 停派中期息、降全年GMV目標（第二版）

【11：27】港交所 （00388） 跌2%，低見302.4元。

【11：21】恒指跌幅擴至82點，回落至18400點，科指轉跌0.04%，報4193點。

【11：18】贛鋒鋰業 （01772） 股價跌7%，破底低見36.8元。

【11：01】恒指最新轉跌13點，報18469點，科指升0.7%，報4225點。

【10：53】百度 （09888） 最新升近半成，高見143.1元，商湯 （00020） 升近4%，高見1.62元。

【10：39】內房股今早個別發展，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾3%，3碧桂園 （02007） 升1%，恒大 （03333） 彈3%。

【10：38】美團 （03690） 跌2%，港交所 （00388） 回軟跌0.3%，藥明生物 （02269） 跌1%。

【10：32】【生科股】康希諾插7%創上市低 新冠疫苗需求降兼退貨 上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

【10：28】友聯國際教育租賃 （01563） 續彈，股價今早再升逾18%，高見1.57元。

【10：26】三桶油逆市軟，中石油 （00857） 績後跌0.5%，中海油 （00883） 跌0.2%，中石化 （00386） 跌1%。

【業績｜石油】中石油上半年淨利潤升4.5% 中期息派0.21元人幣 下半年油價存下行風險

【10：21】中金公司 （03908） 績後跌逾4%，低見15.24元。中金中期純利35.6億元人民幣，按年跌7.3%。

【10：11】恒指升幅收窄至約50點，報18534點，升51點，科指升0.7%，報4225點。

【10：09】【人工智能】內地公布首批AI大模型名單 百度、商湯、字節跳動榜上有名 阿里巴巴落空

【10：03】夢東方 （00593） 挫21%，低見0.85元。夢東方表示將延遲刊發中期業績公布，預期9月1日起暫停買賣。

【09：55】蒙牛 （02319） 績後升逾6%，高見26.75元。

【09：51】星空華文 （06698） 未止跌，股價今早逆市跌逾13%，破底低見23.35元。

【09：49】百度 （09888） 升逾3%，商湯 （00020） 升6%，高見1.62元。據報道，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8個企業／機構的大模型位列第一批《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務。至於阿里通義千問、360智腦、訊飛星火等均不在首批獲批名單中。

【09：44】ATM早段個別發展， 阿里巴巴 （09988） 升0.8%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市跌1%。

【09：41】康希諾生物 （06185） 股價績後逆市跌7%，破底低見22.5元。康希諾中期由盈轉虧，蝕8.4億元人民幣，不派中期息。

【09：39】融創中國 （01918） 績後升逾7%，高見1.05元。融創上半年虧損達153.7億元人民幣，較去年同期有所收窄。

【業績｜內房股】融創半年蝕超過153億 收入按年升逾2成

【09：34】內地8月份製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月上升0.4個百分點，8月非製造業PMI為51，預期為51.2，前值51.5。中國8月綜合PMI為51.3，前值51.1。

【中國經濟】內地8月PMI為49.7 連續五個月收縮

【09：34】【恒指季檢】蘇拉襲港周五若全日停市 恒指季檢調整將推遲至下周一收市後實施

【09：21】碧桂園 （02007） 績後升逾3%，恒大 （03333） 升半成，百度 （09888） 升逾3%，恒指高開97點，開報18580點，科指升1.1%，報4240點。

【內房危機】碧桂園：有息債務降至2579億人民幣 上半年虧損489億

【09：13】期指開報18550點，升173點。

【09：02】【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率 長年期利率降幅更大

【08：57】LEGION CONSO （02129） 今早復牌。

【08：52】恒指黑期升約133點，報18602點。道指期貨升55點，報35011點。

【08：38】【業績｜乳業股】蒙牛上半年純利跌近兩成 料下半年消費回暖

【08：33】【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案 因城施策是難點、非一綫城市或更受惠

【08：19】【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併 後者創始人王東及王常輝擁約66%投票權

【07：45】【國產ChatGPT】百度深夜推「文心一言」美股價急彈 大家最想問甚麼？

【07：45】【Morning精點】廣州、深圳落實「認房不認貸」︱中融信託第一大股東經緯紡織主動撤回A股上市

【07：45】港股ADR收報18545點，升62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報59.64元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報329.92元，較港收市價高4.12元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.85元，較港收市價高1.5元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業數據接連顯示當地勞力市場明顯放緩，第二季GDP數字再度向下修訂，顯示緊縮政策的壓力正蔓延，投資者憧憬聯儲局可能於9月暫停加息，道指靠穩升37點，報34890點；標指升17點，報4514點；納指升75點或0.54%，報14019點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點 阿里美股高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩