【業績｜乳業股】蒙牛高開4%　上半年純利跌近兩成　料下半年消費回暖

▲ 【業績｜乳業股】蒙牛上半年純利跌近兩成 料下半年消費回暖

蒙牛 （02319） 上半年收入為511.2億元（人民幣‧下同），按年上升7.1%。純利按年跌19.5%至30.2億元，不派息。蒙牛周四（31日）高開4%，報26元。

受益於降本增效、產品結構持續提升，集團經營利潤按年增長29.9%至32.7億元，經營利潤率按年升1.1個百分點至6.4%。由於期內原奶價格下降，以及產品結構提升，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。

分部業務方面，液態奶收入按年升5%至416.4億元，佔總收入的81.5%。冰淇淋收入按年升10.3%至43.1億元，佔總收入的8.4%。奶粉收入按年持平為18.9億元，佔總收入的3.7%。奶酪收入增逾3倍至22.5億元，佔蒙牛總收入的4.4%。

展望下半年，蒙牛表示，中國消費需求日漸回暖，加上中國政府持續推出恢復和擴大消費的措施，預計將在下半年和未來一段時間內對整體消費品行業造成利好作用。

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編輯：姚卓然