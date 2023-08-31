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【按揭減息】官媒︰多家銀行已製定下調預案　因城施策是難點、非一綫城市或更受惠

股市 08:33 2023/08/31

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【按揭減息】多家銀行已製定下調預案、因城施策是難點　非一綫城市或更受惠

內地醞釀減按息多時，官媒「證券時報」報道，多家銀行備戰存量房貸利率下調，已明確表態正在研究具體實施方案，但存量房貸利率的實際落地，仍面臨較多影響因素。

招行 （03968） 行長助理彭家文日前在業績交流會上表示，存量房貸調整已是大概率事件。日前，包括農行 （01299） 、招行、信行 （00998） 在內的多間上市銀行回應了存量房貸利率調整問題。部分銀行表示，已製定好房貸利率下調預案，但最終方案尚未明確。

報道指，有研究人士認為，由於長期以來按揭貸款定價「因城施策」及商業銀行投放的時間、地區帶來的成本差異，房貸利率下調很難有整齊劃一的行動。商業銀行調整存量按揭貸款利率過程可能會比較緩慢，調整的幅度一開始也可能不會太大。

研究人士又指，銀行下調存量房貸利率的意願較低，因目前商業銀行淨息差已經降到1.74%的歷史最低點，若要進一步下降存量房貸利率，對銀行息差影響較大。由於調整自主權在於商業銀行，銀行「響應表態」的動作或大於實際的調整。

另一方面，分析指相較於北上深等城市，非一綫城市的存量房貸利率下調空間可能更大。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

【分析】內地存量房貸減息作用不大？

【按揭減息】招行：降低存量房貸利率勢在必行　房地產不良貸款率拐點料年內出現

【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力

責任編輯︰梁浩碩

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