【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

財政司司長陳茂波在網誌撰文，指調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。早前，内地下調A股印花稅，加上港府成立促進股票市場流動性專責小組，市場憧憬本港有望跟減，港交所 （00388） 股價更一度迫近320元水平，財爺是次舉動是否暗示減印花稅無望？港股失去利好憧憬會怎走？週末期間電動汽車股公布銷售數據，一如預期比亞迪 （01211） 繼續保持銷量冠軍，八月賣出27萬輛，按年升57%；理想汽車 （02015） 於新勢力之中繼續領跑，單月交付3.49萬輛；小鵬汽車 （09868） 受到新推G6帶動，連續兩個月銷量重上1萬，銷量數據怎影響電動車股股價走勢？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你逐一拆解。

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責任編輯：葉淼