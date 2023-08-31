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【SPAC】Aquila宣布香港首宗De-SPAC交易　與找鋼產業合併、公司曾爭取成首批WVR港股

股市 13:00 2023/08/31

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【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併　創始人王東及王常輝擁約66%投票權

香港首家SPAC（特殊目的收購公司）Aquila （07836） 去年3月上市後，事隔近一年半，終於成功收購項目，成為首家宣布De-SPAC交易公司。Aquila建議與與找鋼產業互聯集團（前稱Zhaogang.com Inc）及Merger Sub（找鋼產業互聯集團的全資附屬公司）訂立業務合併協議，由找鋼產業成繼承公司。

找鋼產業前身找鋼網於2018年6月曾提交香港上市申請，並以同股不同權（WVR）架構申請，一度有望與小米 （01810） 、美團 （03690） 成為首批WVR新股，惟於2019年終止港股上市工作。

Aquila去年初以10元掛牌，宣布De-SPAC交易後，今日股價未有升跌，報8.93元，成交1780萬元。

Aquila ：找鋼產業估值100億元

Aquila在最新通告指，找鋼產業互聯集團於SPAC併購交易中的議定估值為約100.04億元。Aquila及找鋼產業互聯集團與10名PIPE投資者（併購交易中的獨立第三方投資者）簽訂PIPE投資協議，總投資6.05億元，共佔議定估值的6.05%。

該等PIPE投資者為徐州臻心、渝隆集團、東方資產管理、托克香港、四川璞信、寧海真為、許昌產業投資、上海昊遠、Gold Wings Holdings Limited及鄭州誠信。

是次交易視作新上市申請的聯席保薦人及保薦人兼整體協調人包括招銀國際、滙豐、瑞銀集團，而目標公司之財務顧問為Moelis和瑞銀集團。

Aquila的SPAC發起人包括招銀國際資產管理、蔣榕烽、樂迪及吳騫，完成交易後其合計股權約2%，涉約0.9%投票權。

找鋼產業從事鋼鐵交易數字化平台

Aquila表示，根據灼識諮詢的資料，按2022年線上鋼鐵交易量計，找鋼產業互聯集團運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台，並率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。目前，找鋼產業互聯集團正逐步拓展至多元非鋼鐵工業原材料市場，包括電子元器件、電工電氣，以及五金機電等。

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司將採用同股不同權架構，受益人將為王東及王常輝，分別為找鋼產業互聯集團的創始人及聯合創始人，將共同能夠行使繼承公司約65.7%的投票權。

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編輯：姚卓然

港股 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 同股不同權 Fintech
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