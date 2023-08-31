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【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併　後者創始人王東及王常輝擁約66%投票權

股市 08:19 2023/08/31

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【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併　創始人王東及王常輝擁約66%投票權

香港首隻SPAC Aquila （07836） 去年3月上市後，事隔近一年半，終於成功收購項目。Aquila與找鋼產業互聯集團（前稱Zhaogang.com Inc）及Merger Sub（找鋼產業互聯集團的全資附屬公司）訂立業務合併協議。

Aquila表示，根據灼識諮詢的資料，按2022年線上鋼鐵交易量計，找鋼產業互聯集團運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台，並率先在中國提供涵蓋 鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。目前，找鋼產業互聯集團正逐步拓展至多元非鋼鐵工業原材料市場，包括電子元器件、電工電 氣，以及五金機電等。

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司將採用同股不同權架構，受益人將為王東及王常輝，分別為找鋼產業互聯集團的創始人及聯合創始人，將共同能夠行使繼承公司約65.7%的投票權。

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編輯：姚卓然

港股 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 同股不同權 Fintech
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