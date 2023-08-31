  • 28°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果據報正測試利用3D打印生產新Apple Watch鋼質底盤　概念股揚

股市 08:01 2023/08/31

分享：

分享：

【AAPL】蘋果據報將在新Apple Watch中使用3D打印技術

蘋果公司（美︰AAPL）據報正測試利用3D打印生產即將推出Apple Watch的鋼質底盤，意味蘋果公司的產品製造方式將發生重大變革。蘋果股價升1.9%，收報187.65美元。

至於生產3D印表機的公司Desktop Metal（美︰DM），股價升逾6%，Voxeljet（美︰VJET）升半成，3D Systems（美︰DDD），股價升近2%。

Apple Watch 9系列將於9月12日公布。據報Apple Watch 9性能將提升，且有更多顏色種類，但外觀上將基本保持不變。

報道指，蘋果及其供應商已開發這項技術至少3年，過去數月一直以Apple Watch 9系列需要使用的鋼材料來測試生產過程。技術將解決將金屬切割成產品所需形狀的問題。知情人士稱，這將縮短生產時間，減少耗材，起到保護環境的作用。

新方法有可能簡化蘋果供應鏈並帶來更大的改變，知情人士指若可按計畫推進，可能在未來幾年內推廣到更多產品上。

【AAPL】iPhone 15發布有期　蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨　蘋果股價或迎來反彈機會

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Watch 3D打印
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【SPAC】香港首隻SPAC AQUILA與找鋼產業互聯集團合併　後者創始人王東及王常輝擁約66%投票權

下一篇文章

【Morning精點】廣州、深圳落實「認房不認貸」︱中融信託第一大股東經緯紡織主動撤回A股上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款