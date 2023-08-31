【AAPL】蘋果據報正測試利用3D打印生產新Apple Watch鋼質底盤　概念股揚

▲ 【AAPL】蘋果據報將在新Apple Watch中使用3D打印技術

蘋果公司（美︰AAPL）據報正測試利用3D打印生產即將推出Apple Watch的鋼質底盤，意味蘋果公司的產品製造方式將發生重大變革。蘋果股價升1.9%，收報187.65美元。

至於生產3D印表機的公司Desktop Metal（美︰DM），股價升逾6%，Voxeljet（美︰VJET）升半成，3D Systems（美︰DDD），股價升近2%。

Apple Watch 9系列將於9月12日公布。據報Apple Watch 9性能將提升，且有更多顏色種類，但外觀上將基本保持不變。

報道指，蘋果及其供應商已開發這項技術至少3年，過去數月一直以Apple Watch 9系列需要使用的鋼材料來測試生產過程。技術將解決將金屬切割成產品所需形狀的問題。知情人士稱，這將縮短生產時間，減少耗材，起到保護環境的作用。

新方法有可能簡化蘋果供應鏈並帶來更大的改變，知情人士指若可按計畫推進，可能在未來幾年內推廣到更多產品上。

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責任編輯︰梁浩碩