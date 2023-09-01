【國產ChatGPT】百度開放文心一言　首日活躍用戶突破百萬、回覆逾3300萬個問題　遇敏感議題：「換個話題重新開始吧」

▲ 【國產ChatGPT】百度向全社會開放文心一言 遇敏感議題：「換個話題重新開始吧」

百度 （09888） 邀約測試5個月後，8月31日凌晨向全社會開放「文心一言」，文心一言被視為內地版AI（人工智能）聊天機械人ChatGPT有力競爭者。百度文心一言已推出官網-https：//yiyan.baidu.com/，以及手機應用程式APP。據內地iOS 應用商店排名，文心一言發布12小時間成為免費app排行榜第一位。

據百度官方微博表示，文心一言APP開放下載首日僅19小時，每日活躍用戶突破100萬名。報道指，截止8月31日0點至24點，百度官方平台數據顯示，開放24小時內，文心一言共計回覆網友逾3342萬個問題。

文心一言的聊天機械人，同時推出「插件」服務，以加強個人化使用，例如用戶加入天氣插件，模型會先使用用戶插件資料，例如用戶提供的天氣API，從而回答問題。進階用戶需先要實名認證。

文心一言還可以創作故事、寫電影大綱、分析報告、生成畫像等基本功能。

此外，實測聯天機械人後，是有敏感話題過濾，顯示「換個話題重新開始吧」。至於高難度的問題，例如以五言律詩形容昨日恒指收市，大家可以試問，看看其答案能否滿足大家。

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記者：譚志偉