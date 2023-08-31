【國產ChatGPT】百度深夜推「文心一言」美股價急彈　大家最想問甚麼？

百度 （09888） 正式向公眾開放推出AI（人工智能）聯天機械人服務「文心一言」，美股股價大升3.1%，收報145.08美元，相當於142.3港元，較港收市價高4.2%。百度文心一言已推出官網（https：//yiyan.baidu.com/welcome），以及手機應用程式APP。

文心一言的聊天機械人，同時推出「插件」服務，以加強個人化使用，例如用戶加入天氣插件，模型會先使用用戶插件資料，例如用戶提供的天氣API，從而回答問題。但進階用戶需先要實名認證。

文心一言還可以創作故事、寫電影大綱、分析報告、生成畫像等基本功能。

此外，實測聯天機械人後，是有敏感話題過濾，顯示「換個話題重新開始吧」。至於高難度的問題，例如以五言律詩形容昨日恒指收市，大家可以試問，看看其答案能否滿足大家。

【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store 股價升近5%

【中軟354】中軟國際推AI應用平台JointPilot 可接入百度「文心一言」等大模型平台

記者：譚志偉