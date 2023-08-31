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【國產ChatGPT】百度向全社會開放文心一言　遇敏感議題：「換個話題重新開始吧」

股市 13:12 2023/08/31

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【國產ChatGPT】百度向全社會開放文心一言　遇敏感議題：「換個話題重新開始吧」

百度 （09888） 邀約測試5個月後，8月31日凌晨向全社會開放「文心一言」，文心一言被視為內地版AI（人工智能）聊天機械人ChatGPT有力競爭者。百度文心一言已推出官網-https：//yiyan.baidu.com/，以及手機應用程式APP。據內地iOS 應用商店排名，文心一言發布12小時間成為免費app排行榜第一位。

文心一言的聊天機械人，同時推出「插件」服務，以加強個人化使用，例如用戶加入天氣插件，模型會先使用用戶插件資料，例如用戶提供的天氣API，從而回答問題。進階用戶需先要實名認證。

百度周四（31日）早市曾抽高4.8%，最新升幅回順至2.5%，報139.9港元。

文心一言還可以創作故事、寫電影大綱、分析報告、生成畫像等基本功能。

此外，實測聯天機械人後，是有敏感話題過濾，顯示「換個話題重新開始吧」。至於高難度的問題，例如以五言律詩形容昨日恒指收市，大家可以試問，看看其答案能否滿足大家。

內地同日公布首批AI大模型名單 百度、商湯、字節跳動榜上有名，哪巨企落空？可見【下一頁】

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記者：譚志偉

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