【內房危機】碧桂園：債務降至2579億人民幣　上半年虧損489億

碧桂園 （02007） 公布，今年上半年，歸屬於公司股東的虧損為約489.3億元人民幣，去年同期則純利6.1億元人民幣。股東應佔的每股虧損為1.79元人民幣。截至今年6月底，集團總借貸下降至約2579.1億元人民幣，相較去年底降4.9%，淨借貸比率50.1%。

今年上半年，集團總收入約為2263.1億元人民幣，按年增39.4%，然而銷售成本按年大增72.6%至2505.7億元人民幣，令期內轉錄毛虧約為242.6億元人民幣。去年同期毛利172.1億元人民幣。上半年碧桂園經營虧損452.1億元人民幣，去年同期則錄經營利潤70.4億元人民幣。

碧桂園指，集團連同其合營企業和聯營公司於今年上半年累計完成交付房屋近27.8萬套。面對行業困境，公司實現收入按年提升39.4%。然而，為保交付、保運營，公司對部分資產做了一些量價平衡的安排，加之前期低毛利項目逐漸進入結算周期，以及對物業項目計提的減值增加，對期內毛利及利潤構成了顯著壓力。

期內，集團連同其合營企業及聯營公司實現了歸屬公司股東權益的合同銷售金額約1287.6億元人民幣，受市場預期轉弱、需求疲軟影響，銷售業績仍然承壓。

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編輯：胡學能