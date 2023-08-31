【內房危機】碧桂園彈高3%　有息債務降至2579億人民幣　上半年虧損489億

▲ 【內房危機】碧桂園：債務降至2579億人民幣 上半年虧損489億

碧桂園 （02007） 公布，今年上半年，歸屬於公司股東的虧損為約489.3億元人民幣，去年同期則純利6.1億元人民幣。股東應佔的每股虧損為1.79元人民幣。截至今年6月底，集團總借貸（指有息負債餘額）下降至約2579.1億元人民幣，相較去年底降4.9%，淨借貸比率50.1%。

碧桂園周四（31日）彈高3.4%，報0.91元。

今年上半年，集團總收入約為2263.1億元人民幣，按年增39.4%，然而銷售成本按年大增72.6%至2505.7億元人民幣，令期內轉錄毛虧約為242.6億元人民幣。去年同期毛利172.1億元人民幣。上半年碧桂園經營虧損452.1億元人民幣，去年同期則錄經營利潤70.4億元人民幣。

碧桂園：對三四線及更低線城市投資比例過大

碧桂園指，2021年以來，房地產行業外部環境發生了巨大變化，雖然公司對本輪調整周期有所預判，但今次市場下行的深度和持續度依舊超出了公司預期。公司未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化， 對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力等都致使該公司面臨著自成立以來的最大困難，「面對眼前這份不滿意的答卷，本公司感到非常內疚」。

公司續指，要扛起企業的社會責任擔當，一方面，通過落實主體責任、專款 專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障全國範圍內項目的運轉並確保完成保交樓任務。另一方面，公司會做好銷售，盤活資產，削減不必要的行政管理開支，盡最大努力改善經營性現金流。同時，公司土儲充裕、淨資產充足，會積極考慮採取各種債務管理措施化解階段性流動性壓力，以保證公司維持穩定的經營環境，更好為投資人保存價值、維護利益。

碧桂園指，集團連同其合營企業和聯營公司於今年上半年累計完成交付房屋近27.8萬套。面對行業困境，公司實現收入按年提升39.4%。然而，為保交付、保運營，公司對部分資產做了一些量價平衡的安排，加之前期低毛利項目逐漸進入結算周期，以及對物業項目計提的減值增加，對期內毛利及利潤構成了顯著壓力。

期內，集團連同其合營企業及聯營公司實現了歸屬公司股東權益的合同銷售金額約1287.6億元人民幣，受市場預期轉弱、需求疲軟影響，銷售業績仍然承壓。

今年上半年，集團錄得稅前虧損約逾461億元人民幣（去年上半年稅前利潤約53.6億元），主要由於： （1） 受房地產市場銷售量及銷售價格於本年第二季開始持續下行的影響，對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值淨額約403.4億元人民幣，導致毛虧為約242.6億元人民幣； （2） 受宏觀經濟環境、行業環境及對手方負面財務狀況等多重不利因素叠加影響， 計提金融資產及合同資產減值損失淨額約66.6億元人民幣； （3） 因外匯波動帶來淨匯兌損失約30.4億元人民幣。

6月底現金及現金等價物逾1011億元人民幣

今年6月底，集團共有總現金餘額約1305.7億元人民幣（2022年12月31日：約1475.5億元人民幣）。其中現金及現金等價物約為1011.2億元人民幣，受限制現金約為294.5億元人民幣。 受限制現金主要包括預售物業建設和工人工資等未被解除限制的保證金及因訴訟而被凍結的資金。

集團的銀行及其他借款主要按浮動利率計息。於今年6月30日，集團總借貸的加權平均借貸成本為5.73%，對比去年12月31日基本一致。

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編輯：胡學能