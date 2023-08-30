【香港中旅308】香港中旅上半年扭虧賺逾2.2億元　期內收入按年升超過1.3倍　派中期息1.5仙　2019年以來首次

內地經濟回穩，國內旅遊業重拾增長動力，香港中旅 （00308） 業績亦有所好轉，集團上半年綜合收入按年上升1.3倍至20.55億元，期內轉虧為盈，錄得2.24億元純利。公司亦宣布派發中期息1.5仙，為2019年以來首次。

集團指疫情相關的旅遊管控及社交距離措施放寬，及公司戰略有效實施，令經營表現有改善。

收入分布方面，旅遊景區及相關業務總體收入上半年按年增長83%至10.66億元，成為公司主要收入來源；期內旅遊證件及相關收入按年急增4.4倍至2.19億元；酒店收入上半年按年升41%至3.16億元；客運業務收入則按年急增16.2倍至4.39億元。

公司指，有信心下半年經營表現及業績繼續改善，又指整體業務基本面良好，資金比較充裕，具備投資發展實力和能力，將透過追求具潛力的長期發展機遇及把握戰略投資，實現更佳回報。

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編輯：葉志偉