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【上實業績】上實派中期息0.42元 下半年地產收益料勝上半年

股市 19:31 2023/08/30

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上海實業（0363）公布6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增24.6%至13.76億元，中期息維持派0.42元。上實執行董事、董事長沈曉初表示，集團的派息比率一向維持30%至40%，而未來的派息比不會低於過去10年平均水平。
期內受惠於疫情後各行業快速回復，上實旗下公路車流量上升，地產業務大幅增長 ; 沈曉初估計，集團下半年地產收益料勝上半年。他表示，集團已收縮商業性地產開發規模，現只集中於城市更新改造項目 ; 由於去年疫情期間的基數低 , 按照入賬安排, 年底集團的地產收益會更佳。

上實上半年地產業務錄得1.02億元盈利，按年大增155.6%，佔集團業務淨利潤約6.8%，並在下半年繼續推動存量項目工程的開展，加快資金回籠，強化內部管理。
基建環保業務期間盈利達11.95億元，按年增21.4%，佔整團淨利潤80%。該部門的收費公路業務總體車流量及通行費收入大幅上升，同時其亦全力打造水務重點項目，並加快推進長三角地區固廢標杆項目的開發建設。集團執行董事、副董事長、行政總裁周軍預期，下半年會有收購計劃，涉及垃圾發電等環保項目。
以南洋煙草及永發印務組成的消費品部門，期內盈利貢獻為1.28億元，按年下跌45.7%，佔集團業務淨利潤約8.6%。南洋煙草會在下半年推動業務轉型，並邁向國際化。

港股 收購 內地物業 疫情 地產 上海實業控股（00363）
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