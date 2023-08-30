【業績｜1398】工行：房地產業貸款不良率升　對整體信貸質素和盈利影響有限

工行 （01398） 副行長王景武在中期業績發布會上表示，房地產業貸款不良率有所上升，但對整體信貸質素和盈利影響有限，風險可控，下一步將重點加強管理，配合政府「保交樓」工作，加快存量不良資產處置，持續落實好金融16條政策，積極適應內地房地產市場供求關係發生重大變化新形勢，支持房地產市場平穩健康發展。

對於國家發改委公布關於恢復和擴大消費措施，副行長段紅濤指出，上半年工行積極落實相關措施，主動適應人民消費特點和需求，包括加大消費信貸投放，汽車、家裝、信用卡分期等投放近1000億元，按年增60%；對涉房貸款推出專項服務，同時持續提升二手房的貸款水平，二手房投放佔比較去年末提升8.3個百分點。對於文旅消費，提供近期家商戶的優惠合作。

段紅濤指出，6月底個人貸款不良貸款率為0.66%，維持較優水平，其中個人住房貸款質量處於行業領先，個人經營性貸款不良率較去年底跌0.14個百分點。

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編輯：胡學能