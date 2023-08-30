  • 29°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 22:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜1398】工行：房地產業貸款不良率升　對整體信貸質素和盈利影響有限

股市 22:22 2023/08/30

分享：

分享：

工行 （01398） 副行長王景武在中期業績發布會上表示，房地產業貸款不良率有所上升，但對整體信貸質素和盈利影響有限，風險可控，下一步將重點加強管理，配合政府「保交樓」工作，加快存量不良資產處置，持續落實好金融16條政策，積極適應內地房地產市場供求關係發生重大變化新形勢，支持房地產市場平穩健康發展。

對於國家發改委公布關於恢復和擴大消費措施，副行長段紅濤指出，上半年工行積極落實相關措施，主動適應人民消費特點和需求，包括加大消費信貸投放，汽車、家裝、信用卡分期等投放近1000億元，按年增60%；對涉房貸款推出專項服務，同時持續提升二手房的貸款水平，二手房投放佔比較去年末提升8.3個百分點。對於文旅消費，提供近期家商戶的優惠合作。

段紅濤指出，6月底個人貸款不良貸款率為0.66%，維持較優水平，其中個人住房貸款質量處於行業領先，個人經營性貸款不良率較去年底跌0.14個百分點。

相關文章：

【業績｜1398】工行半年多賺1.2%　房企不良貸款率6.68%　按年升1.21個百分點

編輯：胡學能

港股 工商銀行（01398）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【今日至HOT】營養師揭缺2大重點助排清宿便｜12個月定存4.5厘低門檻｜46歲媽媽2招KO大肚腩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【美股市況】美數據轉差　美債息見4.1厘　道指升127點　納指升0.7%，英偉達升1%（不斷更新）
【美股市況】美數據轉差　美債息見4.1厘　道指升127點　納指升0.7%，英偉達升1%（不斷更新）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款