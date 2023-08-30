【業績｜內房股】融創半年蝕超過153億　收入按年升逾2成

多隻內房股趕及在公布中期業績限期前放榜，融創中國 （01918） 公布，上半年收入按年增長20.5%至584.7億元（人民幣，下同），期內虧損達153.7億元，較去年同期有所收窄。

融創中國周三收報0.97元，跌1%。

公司指，期內已交付總建築面積增至481.7萬平方米，按年增長29.3%。物業銷售收入按年升近25.5%至520億元，仍然是最大收入來源，佔總收入佔比去年同期85.4%升至88.9%；文旅城建設及運營收入按年升25.3%至27.2億元，佔總收入佔比升至4.7%；物業管理收入佔總收入佔比則由去年6.6%跌至5.7%。

集團指上半年銷售成本按年升12.7%至615.5億元，銷售成本增加主要由於物業交付面積增加所致。期內資本負債比率為80.5%，較去年12月底75.2%增加5.3個百分點。

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編輯：葉志偉