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【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%

商業 20:19 2023/08/30

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繼一連9日夜書市後，新地旗艦商場apm積極配合政府起動夜市。將在9月至10月期間，加推一系列夜市活動及夜消費優惠，愈夜愈精彩。

率先登場的包括9月4日晚上7時舉行電影《七月返歸》首映禮；緊接9月16日晚上7時將舉行「XiX青春女團唱跳夜」；9月中旬起apm聯承阿根廷藝術家帶來「中秋萌寵樂甜園」進駐中庭。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示:

為配合政府夜經濟發展方向，新地商場即時起動夜間活動，包括率先推出紅星活動、文化藝術展覽、賞燈晚會、美食市集及針對夜消費的購物優惠，務求以多元化節目迎合不同客群，點亮本地夜生活，預期夜間活動的起動可推動整體人流升10%至20%，為商戶帶來更多晚市商機。

(1) apm X 《七月返歸》首映禮
《七月返歸》作為mm2新晉導演計劃三部曲，即《濁水漂流》、《窄路微塵》後壓軸之作，宣傳一出已甚受市場留意。是次創作團隊，包括江𤒹生、譚玉瑛、太保等，將於9月4日晚上7時在apm大堂舉行《七月返歸》首映禮，與粉絲們見面，分享創作點滴。

9月4日至9月30日，晚上6時後凡消費HK$1,000 (最多兩張合資格單據)，即可換《七月返歸》 電影換票證2張，名額100個。看完首映禮，再看電影《七月返歸》，在apm的夜生活盡是精彩。

(2) 「XiX青春女團唱跳夜」

少女組合XiX 2022年以女團參加《聲夢傳奇2》獲得第4名後，終於今年出道。5位年齡由14歲至16歲的成員各具風格，將於9月16日晚上7時在apm中庭舉行唱跳夜，除有熱歌勁舞，更與粉絲大玩遊戲，盡興狂歡。

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(3) 「中秋萌寵樂甜園」主題裝置

apm聯承阿根廷藝術家帶來「中秋萌寵樂甜園」將於9月中旬進駐中庭，逾1,000呎的樂甜園舉目盡是糖果美點，包括近4米闊的巨型甜甜圈及直徑3米糖果色系波波池，藝術家筆下的角色巨型哥基犬大玩變裝派對，搖身成為3米高的大玉兔；牠的好友臘腸狗及木馬們則分別扮成「熱狗包」及戴上雪糕筒扮作獨角獸，在星月燈飾下玩樂賞月，趣味十足，萌態活現，料成城中又一打卡熱點。

(4) 中秋至10.1 假期「美食大笪地」

9月28日至10月8日一連11天，apm的「美食大笪地」壓軸登場，屆時商場中庭將一站式網羅環球美食、港式懷舊小食等，並設有大笪地特色打卡位。同場更是年青歌手、各式表演連番獻技，每日讓遊人盡興玩樂至晚上11時，樂而忘返。中秋當晚更有佳節晚會，夜遊賞月，與眾同樂。

(5) apm一元開心書籍、加送1小時免費泊車
聯手wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場及柴灣新翠商場 推《夜行消費獎賞》

即日至9月30日，顧客於apm 晚上10時後消費滿HK$100，即送1小時免費泊車券，兼可以HK$1開心價購買開心書籍，正能量大放送。

即日至9月30日，The Point會員於晚上8時至10時，在wwwtc mall GF至L13商戶，即日單一電子消費滿HK$2,000或以上，即可享 HK$200 牛陣HANARE Platinum Label現金禮券乙張，每次換領最高可換3張「HK$200 牛陣HANARE Platinum Label現金禮券」，美食及購物一次過滿足。

由9月15日至10月8日， The Point會員8時後於apm、大埔超級城、元朗廣場及柴灣新翠商場，以電子貨幣單一消費滿HK$300，並完成登記積分，最高可獲2倍積分獎賞。

編輯：梁巧恩

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