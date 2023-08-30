▲ 【業績｜內房股】萬科半年少賺19.4%不派息 因股價處於低位、叫停A股配股

萬科 （02202） 上半年收入按年跌2.9%至2008.9億元（人民幣，下同），純利按年跌19.4%至98.7億元，不派中期息。另外，萬科指，基於當前公司A股股價處於低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，決定終止向特定對象發行A股股票事項，並向深交所申請撤回申請文件。

萬科於今年初宣布擬向35名特定投資者發行不超過11億股A股，發行規模不超過150億元。

今年上半年，萬科經營活動產生的現金流量淨額按年大跌77.5%至18.6億元。

截至6月底止，資產負債率為76.09%，較去年底跌0.83個百分點，淨負債率為49.47%，較去年底升5.86個百分點，現金短債比為2.7倍。而有息負債合計3,213.6億元，一年內到期的有息負債佔比為14.2%，較去年底跌6.3個百分點，境內新增融資的綜合成本為3.73%，加權平均債務期限為5年。

上半年萬科房地產開發業務結算收入按年跌4.5%至1708.4億元，結算毛利率為20.3%，而經營服務業務繼續保持增長，全口徑收入升11.9%至267.3億元。

毛利率方面，整體毛利率跌1.59個百分點至18.87%，其中房地產開發及相關資產經營業務的毛利率跌1.54個百分點至19.31%。

上半年新開工及復工計容面積約1,196 萬平方米，完成年初計劃的71.5%；竣工計容面積約 1,290.5萬 平方米，完成年初計劃的40.0%，預計全年竣工面積將與年初計劃基本持平。

截至6月底，集團在建項目和規劃中項目的總計容建築面積約10,773.6萬平方米。其中在建項目計容建築面積約7,310.7萬平方米，權益計容建築面積約4,660.4萬平方米。

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編輯：袁諾曦