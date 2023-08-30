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【業績｜酒店股】香格里拉半年轉賺1.3億美元、不派中期息　香港、內地、新加坡等酒店物業重錄溢利

股市 19:17 2023/08/30

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【業績｜酒店股】香格里拉半年轉賺1.3億美元、不派中期息　香港、內地、新加坡等酒店物業重錄溢利

香格里拉（亞洲） （00069） 今年上半年虧轉盈，賺1.3億美元，去年同期為虧損1.6億美元，其中，營運項目的溢利為約6460萬美元，去年同期為約1.1億美元。香格里拉不派中期息。

期內，收入按年升60.3%至10.1億美元，主因酒店業務強勁復甦，尤其是香港及中國大陸，於今年初放寬跨 境限制後錄得強勁需求。此外，國際出行和旅遊活動持續上升，促進集團經營業務所在其他地區的收入增長。

酒店物業收入按年升75.4%至9億美元，其中，香港及中國大陸收入按年分別升1.3倍及74.7%，至1.4億美元及3.3億美元。而新加坡的收入也升72.4%至1.3億美元。值得留意是，集團大部份地區的酒店物業已重新錄得除稅後溢利，其中，香港賺約1000萬美元，去年同期蝕約2150萬美元，中國大陸賺約840萬美元，去年同期蝕1億美元，而新加坡賺約2230萬美元。不過，法國、澳洲、英國、蒙古及斯里蘭卡仍錄虧損。

截至6月底止，集團酒店的加權平均入住率為60%，按年上升26個百分點，其中，香港為65%、中國大陸為60%、新加坡為79%。而加權平均每間可用客房收入為103美元，去年同期為51美元。上半年香港加權平均房價為279美元，中國大陸為119美元，新加坡為259美元。

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編輯：袁諾曦

香格里拉(亞洲)（00069） 港股 香格里拉
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