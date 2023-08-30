大學內地研究生每呎61元租慧賢軒開放式戶　創項目新高

中原地產馮子進表示，灣仔慧賢軒高層C室租賃成交，實用面積203平方呎，採開放式間隔，業主叫價1.25萬元，放盤不足一周獲研究生洽租，業主見租客可預繳一年租金，最終微減至1.23萬元租出，折合實用呎租61元，創屋苑2020年有紀錄以來呎租新高。

據了解，新租客為大學內地研究生，鍾情上址位處核心區域，遂決定租用單位。業主於2011年以288萬元買入單位，是次出租可享5厘租金回報。

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