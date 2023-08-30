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【業績│燃氣股】北控半年純利減少7.6%至46.5億元　中期息反大增86%至93仙

股市 18:54 2023/08/30

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【業績│燃氣股】北控半年純利減少7.6%至46.5億元　中期息反大增86%至93仙

北京控股 （00392） 上半年純利減少7.6%至46.5億元，撇除一次性事項影響的經營性利潤為39.2億元，按年減少24.6%，主要受到人民幣貶值、利率上調及中國燃氣利潤下滑所致；撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增長3.9%至約97.4億元。北控派中期息93仙，按年大增86%。

分部業績方面，燃氣業務除稅後溢利減少19.5%至37.2億元，水務業務溢利則升127%至6.4億元，環境業務及啤酒業務分別升115%及29%。

北控上半年營業收入增加5.1%至483.6億元，主要來自燃氣銷售營業收入上升。其中，燃氣銷售營業收入358.7億元，啤酒銷售營業收入77.2億元，環境業務營業收入47.3億元。

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【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：【業績｜華潤系】華潤燃氣半年多賺16%　中期息維持15仙

相關文章：【業績｜燃氣股】新奧能源低開8%　半年純利增逾7%　中期息維持0.64元　燃氣銷量跌7%

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 中國市場 純利 啤酒 北京控股（00392）
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