▲ 【業績│燃氣股】北控半年純利減少7.6%至46.5億元 中期息反大增86%至93仙

北京控股 （00392） 上半年純利減少7.6%至46.5億元，撇除一次性事項影響的經營性利潤為39.2億元，按年減少24.6%，主要受到人民幣貶值、利率上調及中國燃氣利潤下滑所致；撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增長3.9%至約97.4億元。北控派中期息93仙，按年大增86%。

分部業績方面，燃氣業務除稅後溢利減少19.5%至37.2億元，水務業務溢利則升127%至6.4億元，環境業務及啤酒業務分別升115%及29%。

北控上半年營業收入增加5.1%至483.6億元，主要來自燃氣銷售營業收入上升。其中，燃氣銷售營業收入358.7億元，啤酒銷售營業收入77.2億元，環境業務營業收入47.3億元。

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編輯：陳韻妍