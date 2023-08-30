▲ 【稅務協定】香港與孟加拉國簽避免雙重課稅協定 許正宇冀稅局增設新首長職位、成效可倍增

香港與孟加拉國簽署全面性避免雙重課稅協定，是香港簽訂的第47份全面性協定，它闡明雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔。

在新協定下，香港公司按照該協定在孟加拉國所繳付的稅項，不論直接或以扣除方式繳付，將可根據本港稅例抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，從而獲雙重課稅寬免。

此外，香港與孟加拉國的全面性協定亦提供以下稅務寬免安排：

（一）孟加拉國向香港居民徵收股息的預扣稅稅率上限為10%或15%（視乎其控股的百分比而定）；及利息、特許權使用費和技術服務費的預扣稅稅率上限為10%；及

（二）香港居民如在孟加拉國就國際航運賺取利潤，可就須在孟加拉國課稅的有關利潤在當地享有50%的稅項減免。

許正宇：設新首長職位 冀每年商討稅務協定的地區增一倍

財庫局局長許正宇表示，香港目前的協定夥伴中，有15個屬香港20大貿易夥伴，佔本港去年貿易總額超過七成，29個屬於參與「一帶一路」倡議的稅務管轄區，包括最新簽訂的孟加拉國。

他續指，目前香港已與六個東盟成員國（分別是文萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國和越南）和四個中東地區國家（分別是科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國）簽署全面性協定。

許正宇又表示，特區政府今年取得立法會批准，於稅務局增設了一個首長級常額職位，專責更有策略地拓展全面性協定網絡。

他期望，在增加稅務局的首長級支援後，政府的目標是把商討工作的產量由以往每年2至3個稅務管轄區翻一番，尤其把重點放於參與「一帶一路」倡議的稅務管轄區和東盟、中東、中亞、非洲等新興市場。

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編輯：麥德銘