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【理財達人】儲蓄能手通常都是長遠思考者！ 只要具備以下幾個特點 你一定能夠成功儲到錢！

理財智慧 19:07 2023/08/30

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留意身邊儲蓄率超過50%或儲錢很厲害的人通常都是長期主義者。長期主義者是指那些注重長期規劃和目標實現的人，他們在日常生活和財務決策中都有一些共同的特點。今次探討他們有那些共同點，你又能否學習到他們這些習慣呢?

1.簡約生活


長期主義者注重簡約生活方式，他們會審慎考慮每一筆開支，避免不必要的消費和浪費，例如他們會購買高性價比的產品，善於尋找優惠和折扣，並且懂得利用現有資源和物品，發揮其最大的功能和價值。

2.延遲滿足

長期主義者懂得延遲滿足的重要性，他們不會衝動式購物或追求即時的享受，而是會先考慮物品的真正需求及長期價值，他們會將購買決策推遲一段時間，例如將其放在購物車或願望清單中，避免衝動的消費。

3.精打細算

長期主義者注重財務規劃及預算管理，他們懂得制定合理的預算並嚴格控制開支，優先考慮必需品及長期投資。他們亦懂得尋找省錢的方法，例如使用優惠券、自己動手處理等，以最大限度地節省開支並使資金得到充分利用。

要成為一位懂得理財又有錢的人，一定要懂得如何節省金錢，成為一位長期主義者就是從細節開始，例如懂得制定預算，延遲滿足，並重視長期投資等，這樣才可以讓自己保持穩定的財務，並為未來的目標和需求做好準備。

 

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

 

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    責任編輯：陳玉蓮

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