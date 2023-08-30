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【業績│內銀】郵儲行中期多賺5.2%至495.6億人幣
郵儲行 （01658） 公布中期業績，上半年純利495.64億元，按年增5.2%；每股賺0.46元，不派中期息。
郵儲行上半年營業收入1771.57億元，按年增2.0%；利息淨收入1403.05億元，按年增2.4%；手續費及佣金淨收入182.03億元，按年增1.8%。
郵儲行上半年淨利差2.06%，按年減0.18個百分點；淨利息收益率2.08%，按年減0.19個百分點。
截至6月底，郵儲行資產總額15.12萬億元，較去年底增長7.51%；客戶貸款總額7.82萬億元，按年增8.5%；客戶存款13.3萬億元，按年增4.6%；不良貸款629.9億元，較去年底增2.6%；不良貸款率0.81%，較去年底少0.03個百分點；核心一級資本充足率9.42%，較去年底高0.06個百分點。
房地產相關業務規模方面，郵儲行上半年房地產業貸款約2439.66億元，較去年底增15.3%，佔公司貸款7.94%，較去年底增0.02個百分點；房地產業不良貸款約24.57億元，較去年底少19.7%，房地產業不良貸款率為1.01%，較去年底少0.44個百分點。
此外，郵儲行上半年個人住房貸款約2.32萬億元，較去年底增2.8%；個人住房貸款不良貸款餘額115.35億元，較去年底減10.4%，不良貸款率為0.5%，較去年底少0.07個百分點。
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編輯：李哲毅