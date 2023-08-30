【通脹時代】中石油上半年多賺4% 毎股派中期息0.21元人幣

中石油(00857) 公布上半年業績。上半年集團實現營業收入14,798.71 億元人民幣，按年下降 8.3%；同期盈利852.72 億元人民幣，比上年同期增長 4.5%。毎股派中期息0.21元人民幣。

【內房危機】碧桂園折讓15%向建滔化工配股 涉資2.7億元 詳情請看【下一頁】

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

中石油指出，上半年集團加大油氣勘探開發和增儲上產力度，積極推進高效勘探和效益開發，在塔里木盆地、四川盆地、鄂爾多斯盆地等獲得多項重要發現和 重要進展。國內油氣產量穩中有增，並加快數字化轉型，積極推進智能油氣田建設。國內實現原油產量3.92億桶，比上年同期增長1.2%；可銷售天然氣產量2.41萬億立方英尺，比上年同期增長7.3%；油氣當量產量7.95億桶，比上年同期增長 4.2%。

新能源業務方面，集團推動新疆、青海等千萬千瓦級新能源項目落地，新獲清潔電力並網指標1,258萬千瓦，新簽地熱供暖合同（協議）面積2,633萬平方米。加快重點項目建設，吉林油田15萬千瓦自消納綠電項目全容量並網，塔里木油田百萬千瓦級光伏發電、吉林油田50萬千瓦級風電項目開工，上半年風光發電量8.5億千瓦時。全產業鏈一體化推進碳補集、利用及封存業務，上半年註入二氧化碳74.9萬噸。

天然氣業務方面，上半年集團銷售天然氣1,303.52億立方米，與上年同期基本持平，其中國內銷售天然氣1,086.46億立方米，比上年同期增長4.8%。

平保上半年少賺1% 毎股中期息增至0.93元人幣 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機