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烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年

環球社會熱點 08:05 2023/08/31

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烏克蘭一對姊妹早前到基輔公墓，祭拜因俄烏戰爭陣亡的父親，竟一時興起於墓前大跳電臀舞兼拍片上載到社交平台。當地警方拘捕這對姊妹，兩姊妹雖已道歉，但仍然可能會遭判處入獄5年。

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兩姊妹父親生前為烏克蘭武裝部隊第95旅士兵，於頓涅茨克（Donetsk）東部地區伊齊烏姆（Izium）附近陣亡。

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這對姊妹上周四（24日）穿著黑色露臍上衣和緊身短褲，前往基輔森林公墓拜祭亡父。

從網上流傳影片可見，兩人身邊圍繞著擺放了鮮花和烏克蘭國旗的陣亡將士墓碑。其中一人放下電話錄片，然後開始高舉雙臂搖擺身體。

另一人也走到鏡頭前，同樣搖擺身體跳起「煽情熱舞」（Twerking，也譯作「電臀舞」）。

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兩姊妹在Instagram分享短片後，執法部門很快就收到短片，警方在一個小時內拘捕她們。

其中一人於網上致歉，稱她們有向每一個為祖國陣亡的士兵致敬。她認為亡父會覺得兩姊妹的行為有趣，而她們的行為也與她們怎樣理解亡父對喪葬習俗的看法有關，當時未覺得不妥，但現在深感後悔。

她強調無意侮辱陣亡烈士，但承認發布上述影片並不恰當。

警方確認兩姊妹將被控褻瀆墳墓，或面臨最高五年的監禁。

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責任編輯：鄭錦玲

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