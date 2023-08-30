【職場熱話】港男見媒體類工作即時獲聘感不安 網民：馬上請只代表等人用與「伏」無關係

通常見工後，等待通知的時間會令人感到焦慮和不安，但有時即時獲聘會令人更擔心。有網民在網上討論區發文，指自己去網絡媒體公司見工，面試後老闆要求樓主明天就職，樓主雖答應了，但事後問做人事部的朋友都說是陷阱，樓主因而感不安，便問網民這份工是不是「伏」。網民對此意見不一，有人認為這樣的公司可能有問題，亦有人認為樓主可以先上班試試，如有問題可以隨時離職。

【裝修設計】39萬裝修288呎單位 日系簡約兼顧空間規劃，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工，詳見【下一頁】

大多網民都認為「不要做」、「肯定『伏』」、「即日也要請的公司，十成都沒有好事」，也有些網民認為「公司等人用是這樣的，有什麼好大驚小怪的」、「媒體業來說，這不奇怪，因為非常等人用，有時未必是公司問題，全行也是這樣的」、「認真回答你，馬上請只是代表他們等人用，和『伏』無直接關係，我以前很多份工都是即請即上班，大部分都不『伏』。」

【香港迪士尼】「創夢家」銅像10月現身灰姑娘旋轉木馬前方 華特迪士尼精神啟發粉絲追夢，詳見【下一頁】

不過有網民認為樓主既目前沒有工作，一時無妨，「你照明天上班，就知道有沒有『伏』」、「有問題可以馬上走，沒事的。」有網民問樓主「面試那時還有沒有其他可疑東西？你有沒有問過關於工作的東西又覺得有伏？除非你覺得是有騙案，不然可以先上一天班看看怎麼，如有問題立即辭職也沒什麼成本」、「你是怕進去後很忙，還是怕被騙錢，我覺得你上網查完沒什麼特別東西，已經沒問題，上班又不是簽賣身契」、「你寫『即時上班』問你明天行不行很正常，其實他又沒壓價，你又沒什麼好輸，試過覺得不對，一天通知就可以離開，有什麼好怕的。」

K11 MUSEA 銷售創歷史高位 較疫情前急升120% 高端顧客總消費達11億元，詳見【下一頁】

但也有網民認為「正常公司請完你也要準備迎新和要準備合約那些東西，這裡至少都要弄一個星期，會叫你馬上上班的那些，通常都是等人進去救急、「其實整個網媒行業都超『伏』」，更建議樓主「樓主你看清楚合約怎麼寫，有時會有些魔鬼細節。」

【人工智能】OpenAI推「企業版」ChatGPT 大幅提升安全和私隱功能，詳見【下一頁】

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機