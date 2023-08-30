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【業績｜3988】中行：對公房地產境內貸款餘額升近1成　料房企風險未來逐步化解

股市 18:40 2023/08/30

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中行 （03988） 風險總監劉堅東在業績發布會上表示，該行房地產信貸增速保持穩健，境內開發貸中70%分布一二線城市，結構較合理，6月末對公房地產境內貸款餘額8462億元人民幣，按年升近1成，受益於不分重點的不良項目化解取得較大進展，境內房地產不良貸款餘額比去年末下降128億元人民幣，不良率下降2.12個百分點至5.11%。

劉堅東指，內地房地產市場處於調整階段，龍頭房企經營遇到困難，企業債務風險有所暴露，影響了整個市場預期，但從中長期看，這是國家房地產市場從過去高速發展，轉向平穩發展當中的必然過程。

劉堅東指，相信隨着市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場調整進一步優化，房企的風險在未來還會逐步得到一定化解，該行房地產資產質量也會保持穩定。

中行上半年淨息差1.67%，按年降9個基點。副行長張毅表示，下半年息差下行仍非常大。國內今年6月、本月兩次降貸款市場報價利率，貸款利率水平可能會進一步下降，帶動人民幣息差持續下行；境外方面，市場預期聯儲局加息進度在減弱，該行外幣息差改善空間面臨進一步壓力。

他續指，面對息差下行壓力，該行將做好資產負債管理，續堅持量價協同策略，推動負債業務高質量發展，加強人民幣負債成本管理，聚焦現金管理、供應鏈金融等重點產品服務能力的提升，促進穩定性高，價格敏感度低的資金增長，不斷優化存款結構。另一方面，持續優化境外機構負債結構，加強重點客戶拓展，聚焦「走出去」、「迎進來」等重點客群，夯實優質客戶基礎，合理控制主動負債的佔比，提升負債結構的多樣性和資金的穩定性。

張毅又稱，該行亦會優化資產結構，要著力拓展外幣資金運用渠道，加大外幣貸款投放和債券投資力度，提升外幣資產收益率水平。

對於上半年息差收窄，張毅解釋，主要是人民幣收益率下行。上半年中行支持實體經濟，落實國家有關減費讓利相關要求，境內人民幣資產收益率3.52%，同比降34個基點，主要是去年貸款市場報價利率3次下降，今年受貸款逐步重定價相關影響，人民幣貸款收益率同比降43個基點，同時受市場利率、國債收益率下降相關的影響，該行債券投資收益率同比降16個基點，合計拉低集團息差25個基點。

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