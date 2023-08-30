【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工

退休對許多人而言，意味著終於能夠放鬆、享受生活，但有些人退休後仍然想繼續工作。有網民在網上討論區發文，指自己快60歲，想退休後繼續工作，是為打發時間，但他沒有方向，因而問網民意見。有網民認為應該享受退休生活，亦有人認為樓主應該找到適合自己的工作，而不是隨便找一份。

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有網民表示不解，「已經做了幾十年，真熱愛工作到這個地步嗎。」亦有網民認為「今天有大學學位算什麼，這幾十年來，你的經驗、資歷更值錢，如果都要問就是沒什麼特別，那就去考巴士吧。」不過有網民回應「別玩了，你60後，當年中五畢業已是很厲害，不過那時大學生是天之驕子，現在都應賺夠了『上岸嘆世界』，還打什麼工。」也有網民指退休仍工作並不奇怪，「公司最近一位同事60歲退休，一年後又回來做，說生活很悶，寧願工作」、「我見過很多人，超過60歲，寧願上班也不想留家裡。」

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至於退休後找工作，有網民指「文職只要跟高層關係好，65歲之後可以每年續一次約。」亦有網民建議「先去考了保安牌吧，會有工介紹給你的」、「你反正是做不做也可以那種，最簡單就是考保安牌，做工作時間8小時的炒散，一星期上3至4天班那種」、「你懂英文，可以到高尚住宅做保安，或做替更的」、「現在保安可以做到70歲，而且這行需求大，適合年紀大或工種問題退休，而又想完全退休的的。做炒散工作生活也不會太悶。」

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亦有網民建議「可以試試做物業管理主任，很多職位有寫專請中年人士，另外如你體力還不錯，可以試一下開巴士，很多人50幾歲才轉行。」不過有網民認為「你工作是為了消磨時間，可以慢慢找適合自己的工作，問題是自己也沒有方向，旁人很難給與意見，做保安或大廈管理員，我相信你會不甘心或熬不住。」

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