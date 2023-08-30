美聯黃建業：香港優勢漸「煙消雲散」　料全年樓價升幅「捧蛋」 

美聯集團主席黃建業表示，疫情鎖港經年，重創香港經濟及樓市，而內地與香港全面通關卻遲於其他國家，打擊中外資金信心。即使今年通關，但通關「紅利」迅速耗盡，上半年樓市表現亦較預期差，雖然首季曾見旺市，但屬曇花一現，反映經濟引擎失速，又明言目前經濟已陷入苦海，多個支柱行業，如地產、金融、旅遊等驚現「裂痕」。

黃建業續說，樓股與經濟息息相關，如今困境是香港經濟縮影，而香港經濟未有因通關而回復舊觀，除了受疫情遺害及加息影響，更重要是出現「結構性」轉變，但經濟政策卻「原地踏步」，未有與時並進。以旅遊業為例，消費模式急變，網購及外賣程式崛起，令香港由「購物天堂」及「美食天堂」變成一日遊或窮遊地點，鮮見高消費客戶，惟特區政府仍未有策略來應對市場轉變。

他明言，樓市是經濟產品，經濟差，樓市難有起色，若本港經濟及房屋政策繼續「原地踏步」，勢必令優勢漸漸「煙消雲散」，競爭力落後對手。如經濟持續下滑，相信今年樓價已經於4月見頂，跌勢已成，料全年樓價升幅「捧蛋」，屆時樓價將「時光倒流」回到2017年，即6年前水平，料蝕讓個案將攀升。

黃建業強調，「辣招」推出逾10年，香港經濟及社會環境已出現翻天覆地變化，樓市亦出現「結構性」改變，短炒絕跡，以自用為主，但「辣招」卻從未檢討。雖然明白政府擔心「撒辣」引致樓價飆升，惟目前經濟欠佳、息口高企，令樓價跌勢已成，相信撤辣難令樓價大升，只會增加成交。他認為，住宅並非商品，而是生活必需，對比波動大的股債匯，更是很多人理想的「長綫安全投資」，若放任樓價直插到底，將令不少為置業而節衣縮食的市民損失慘重，衍生眾多社會問題。

他建議，政府盡快推行以下「救港六招」：

1. 減股市印花稅，又或只收「單邊印花稅」，刺激港股成交，並吸引巨企來港上市； 2. 減利得稅，扶助企業，增加外資來港或留港的誘因； 3. 大力扶持香港有優勢的產業，包括醫療、美容、法律、保險、教育等，為香港帶來新機遇； 4. 發展具香港特色的旅遊業，建構獨特「蒲點」，吸引中外旅客來港免稅購物，從而刺激消費，帶動內需 5. 推出更具吸引力的移民政策，例如降低取得永久居民身份證的年期門檻，又或擴闊可供申請投資移民的範疇 6. 減樓市印花稅 i) 徹底寬免外地人來港首次置業需付的3成辣稅，減低他們來港置業的成本 ii) 免除15%的新住宅印花稅，為市民換樓開方便之門 iii) 取消額外印花稅SSD，或將年期及稅率回復至「加強版」前，即買入住宅單位後頭半年內出售的稅率為15%；在6個月以上至12個月之間轉售，稅率為10%；在12個月以上至24個月之間轉售，稅率為5%

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