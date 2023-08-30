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【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享

科技 17:57 2023/08/30

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隨金管局在2018年為銀行發布開放應用程式介面（API）框架，除了銀行業界已在2021年底逐步實施最後階段的開放API，就連本港的保險業近年都積極探討開發開放API框架可行性。香港科技園公司（下稱科技園）與API解決方案提供商彼樂科創（beNovelty），於今（30日）起，舉辦一連兩日的API會議「Apidavs Connect Hong Kong 2023」，攜手推動本地的API應用。

【數碼轉型】 GoGoX夥Google Cloud　改善數據預測及運送服務

是次會議以「香港的應用程式介面格局」為主題，匯聚了全球45位講者，分享運用API改善流程和客戶體驗的寶貴見解，並將聚焦於API及相關技術如何助企業轉型，和推動香港數字經濟發展。

科技園總監霍露明稱，雖然在科技界，API為人所熟悉；對行外人士而言，可謂是「零構念」。透過API平台，企業加強跨行業合作，達致數據互通及為其業務發展帶來更多可能性。因此，儘管要向行外人士講解API技術具挑戰性，科技園仍有責任教育及推廣相關的技術，以為推動本地數字經濟發展。

以營商角度　推廣API應用

她續分享：

Business（業務）是企業之間的common language（共同語言）；先以應用案例，讓企業明白API可以為其帶來業務增長，再慢慢講解當中技術運作，相對地更容易推動企業應用API。他們會知道只是作了一個生意上的決定，到了技術層面時，自然會找相關的專業人士協助。

beNovelty創辦人兼行政總裁范鎮聲補充指，今年的Apidavs Connect Hong Kong已是第4屆，來自香港的與會者逐年增加。其中今屆的香港講者更由第一屆的約2成，增加至6成，可見不論會議成功將一眾本地API人才和企業聯繫起來，及反映市場對API應用的需求。

以金管局已實施銀行業開放API，保監局亦為保險業成立「開放API工作小組」為例，他認為，若要加快各行業的API應用，

個別行業中的組織，或監管推動是最有效的。

增實體活動　加強與會者交流

范鎮聲期望透過為會議加入實體活動，讓與會者面對面的交流，進一步構建更緊密的API生態圈。霍露明則表示，冀能藉此機會，讓更多行業人士認識API，增加跨行業合作。

【可持續發展】企業借助5G網絡 　平衡數碼轉型與碳排放

【數碼轉型】專家籲評估員工能力　設計數碼技能課程

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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