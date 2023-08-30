  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】美銀：日本債息今年難升至1%　看好日本經濟明年超歐美惟料日圓續弱見150

股市 18:19 2023/08/30

分享：

分享：

【日圓走勢】美銀：日本債息今年難升至1%　看好日本經濟明年超歐美惟料日圓續弱

日本央行早前調整孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，將靈活控制日本十年期國債孳息率，容許債息逐步升至1%。美銀日本外匯及利率策略師Shusuke Yamada認為，日本債息要升至1%，需要中性貨幣政策及通脹預期兩因素配合，相信今年債息只會升至0.75%，明年再升至0.8%。

美銀預期，日圓兌每美元將逐步跌見150水平，每百日圓兌港元見5.2算。Shusuke Yamada強調，日圓疲弱主要與日本央行的「鴿派」取態有關，並非代表日本經濟疲弱，雖然他看淡日圓走勢，但對日本經濟前景持正面看法。他指，基於日本經濟重啟時間較歐美滯後約數個季度，故預期日本經濟在薪酬上升及資本開支回暖支撐下，明年會繼續穩健增長。他預計，日本經濟今年增長2.1%，明年增長1.2%，而明年經濟表現更勝歐美。

美銀：美元走勢將取決於中國會否有大規模刺激政策

美銀宏觀策略分析師Adarsh Sinha指，美元自7月中旬以來累升近3.5%，基於美國經濟具韌性，且美日及美中息差擴闊下，該行續看好美元，但美元能否進一步上升，更大程度將取決於中國經濟走向，中國當局能否於未來數周推出更具規模的刺激經濟措施，而非聯儲局的貨幣政策。

Adarsh Sinha指，現時中國政策存在大量不確定性，相信當局正等待9月中旬公布的8月份經濟數據，若8月經濟數據疲弱，意味中國今年很可能難以達到5%的經濟增長目標，這或觸發中國政府於未來數周推出更具針對性及規模更大的措施。

相關文章：【日圓走勢】高盛︰日圓未來半年有機會跌至155、兌港元見5算　30多年以來最低水平

相關文章：【日圓走勢】美銀：日本政府不願亦無法扭轉日圓走勢、料年底前續受壓　弱日圓可助日本達至2%可持續通脹目標

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】剛收購阿布泰進軍香港　Big C突推遲IPO　老闆何方神聖？

記者：陳韻妍

中國市場 外滙 貨幣政策 經濟 日圓 美國聯儲局 中國 日本 通脹 國債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】觀望就業數據　道指期貨跌4點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【美股盤前】觀望就業數據　道指期貨跌4點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股盤前】觀望就業數據　道指期貨跌4點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款