【日圓走勢】美銀：日本債息今年難升至1%　看好日本經濟明年超歐美惟料日圓續弱見150

▲ 【日圓走勢】美銀：日本債息今年難升至1% 看好日本經濟明年超歐美惟料日圓續弱

日本央行早前調整孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，將靈活控制日本十年期國債孳息率，容許債息逐步升至1%。美銀日本外匯及利率策略師Shusuke Yamada認為，日本債息要升至1%，需要中性貨幣政策及通脹預期兩因素配合，相信今年債息只會升至0.75%，明年再升至0.8%。

美銀預期，日圓兌每美元將逐步跌見150水平，每百日圓兌港元見5.2算。Shusuke Yamada強調，日圓疲弱主要與日本央行的「鴿派」取態有關，並非代表日本經濟疲弱，雖然他看淡日圓走勢，但對日本經濟前景持正面看法。他指，基於日本經濟重啟時間較歐美滯後約數個季度，故預期日本經濟在薪酬上升及資本開支回暖支撐下，明年會繼續穩健增長。他預計，日本經濟今年增長2.1%，明年增長1.2%，而明年經濟表現更勝歐美。

美銀：美元走勢將取決於中國會否有大規模刺激政策

美銀宏觀策略分析師Adarsh Sinha指，美元自7月中旬以來累升近3.5%，基於美國經濟具韌性，且美日及美中息差擴闊下，該行續看好美元，但美元能否進一步上升，更大程度將取決於中國經濟走向，中國當局能否於未來數周推出更具規模的刺激經濟措施，而非聯儲局的貨幣政策。

Adarsh Sinha指，現時中國政策存在大量不確定性，相信當局正等待9月中旬公布的8月份經濟數據，若8月經濟數據疲弱，意味中國今年很可能難以達到5%的經濟增長目標，這或觸發中國政府於未來數周推出更具針對性及規模更大的措施。

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記者：陳韻妍