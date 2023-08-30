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印度宣布 「月船3號」在月球表面探測到硫及鐵

環球社會熱點 18:00 2023/08/30

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印度月球探測器「月船3號」（Chandrayaan-3）於上周三（23日），成功把登陸器送到月球表面，為首國成功於月球南極登陸。印度宣布，「月船3號」在月球表面探測到硫及鐵。

亞馬遜近3萬員工反對3日辦公室工作 CEO稱「呢份工可能唔啱你」 【下一頁】

Burger King被控漢堡肉量得廣告相一半 要求駁回訴訟遭拒 【下一頁】

印度太空研究組織（ISRO）發表聲明，指「月船3號」上的雷射誘導擊穿光譜儀（LIBS）首次現場測量月球南極附近的月球表面元素。

現場測量過程已證實該地區存在硫，光譜分析證實月球表面存在鋁、鈣、鐵、鉻和鈦，另外有測量結果顯示，該地區存在錳、矽和氧。

月球車Pragyan將在月球南極漫步，在兩周內向地面傳輸圖像和科學數據，同時尋找該處是否存在水冰。

由於水冰可用於提取氧氣和燃料，如果印度成功在月球南極發現大量水冰，太空人未來可在該處建立基地。

另外，月球車也將研究月球的大氣層和地震活動。

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責任編輯：鄭錦玲

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