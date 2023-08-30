▲ 【信託危機】中信、建信據報摸底中融信託債務 或參與化解風險

中融信託旗下多款理財產品無法如期兌付後，外電最新引述消息指，中國當局已安排兩家大型金融機構—中信信託、建信信託已成立工作組，就中融信託的債券摸底，以穩定中融信託經營。

中信信託、建信信託以至國家金融監督管理總局都未有回應有關傳聞。

報道指，家金融監督管理總局於7月已成立工作組，負責審查中融的風險。

因應內地信託行業可將不同類型資產打包成理財產品，以較高分紅吸引投資者購買，被視為企業或地方政府未能從銀行獲得常規貸款時的替代品，所以也被視為具有「影子銀行」角色，隨內地樓市轉弱，外界繼而憂慮不少理財產品都是內房相關資產，將引發連鎖反應。

內地信託行業規模約2.9萬億美元，而高盛估計，中國信託業可能面臨380億美元的損失。

中融信託去年底管理規模逾7800億元人民幣，今年到期的理財產品據數據提供商數據約佔395億元人民幣。中信信託管理的資產規模為1.5萬億元人民幣，建信信託管理著約1.4萬億元人民幣的資產。

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編輯：麥德銘