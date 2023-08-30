【LEGO】樂高上半年收入放慢至1.5%、未擬加價　CEO：今年逾半新店在中國開幕

▲ 【LEGO】樂高上半年收入僅增1.5%下半年仍不加價 CEO：今年逾半新店在中國開幕、提高集團在華市佔率

樂高Lego上半年全球收入增長1.5%至274億丹麥克朗，增幅遠低於去年的17%及前年的27%，純利則跌18%至51億丹麥克朗。期內最受歡迎的樂高玩具主題為星球大戰、Technic及Icons。樂高行政總裁Niels Christiansen表示，今年上半年市場極具挑戰，但樂高仍能提高市佔率，預期全年銷售增幅為單位數水平，較3月時的高單位數向下修訂。

樂高計劃今年內新增約150家分店

截至6月底，樂高新增89家分店，並計劃今年內合共新增約150家分店，令全球分店總數增至約1050家。Niels Christiansen指，今年新增分店中，逾半分店於中國開幕，令今年底中國分店總數增至逾500家。

「隨中國消費者逐步回到門店，樂高將繼續投資中國市場，因當地中產階層的孩子玩樂高玩具的潛力相當龐大，而且集團在內地市場的滲透率亦不足。」

Niels Christiansen指，雖然中國房地產市場的不確定性正影響消費者，令他們到門店消費時不像昔日般豪爽，集團也不知道有關情況會維持多久，但會靜觀其變。樂高上半年未有調高Lego售價，他續稱，樂高下半年亦未有加價打算，因運輸及原材料成本已經回復正常化。

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編輯：陳韻妍