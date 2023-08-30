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宏安黃大仙鳴鳳街項目命名為薈鳴　設約230伙　主打一房至兩房

股樓投資 18:53 2023/08/30

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宏安旗下的黃大仙鳴鳳街重建項目今命名為薈鳴（Phonext），為旗下the met.項目系列進駐東九龍第一個推售的樓盤。宏安地產執行董事程德韻表示，將於下星期上樓書，樓書及示範單位的準備工作已接近尾聲，有望於月內開售。項目提供約230伙單位，涵蓋開放式至兩房戶型，其中以一房及兩房為主打戶型，項目中設有20伙特色單位。預計關鍵日期為2025年4月30日，距今月約20個月時間。

宏安於下半年另外部署推出位於西半山薄扶林道的MOUNT POKFULAM，籌備第四季開放予準買家預約參觀。宏安旗下於東九龍有一系列項目準備推出，其中除了薈鳴外，於飛鳳街及定業街都有項目，計劃明年推出市場，3盤合共提供逾600伙。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 黃大仙 宏安

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