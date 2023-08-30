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華懋薄扶林項目命名為VICTORIA COAST　最快9月內招標推售

股樓投資 17:59 2023/08/30

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華懋旗下薄扶林域多利道項目今命名為VICTORIA COAST。華懋集團銷售總監封海倫表示，樓書及現樓示範單位準備工作已經完成，料於9月頭上樓書，並於9月內展開銷售，傾向全盤招標，參考南區，將盡量提供具靈活性的付款方式。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指出，公司花費6億元重新塑造，會所設施包括戶外海景泳池。華懋集團銷售經理吳錫麟表示，項目共設兩座樓高30層的住宅提供118伙，實用面積介乎1,356至1,367平方呎，提供兩房至三房戶型，各佔約一半，戶戶向海。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 薄扶林 華懋

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