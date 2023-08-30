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美法院裁定SEC決策存缺陷 拒Grayscale比特幣ETF申請錯誤

環球政經 14:30 2023/08/30

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美國聯邦上訴法院裁定，美國證券交易委員會（SEC）拒絕Grayscale Investments建立現貨比特幣ETF的申請是錯誤的。

法院指出，SEC沒有充分解釋拒絕Grayscale產品的原因，應該重新審查其決定。雖然這一裁決並不能自動批准Grayscale的ETF，但標誌着美國首隻比特幣ETF離可能獲批，邁出重要一步。

現貨比特幣ETF將允許投資者在不直接購買比特幣的情況下，獲得加密貨幣市場價格的風險曝險（risk exposure）。

SEC此前以擔心市場操縱為由，拒絕所有比特幣ETF的提議。Grayscale方面質疑，SEC對基於比特幣期貨的ETF的監控協議的批准也應適用於其現貨基金，因為兩者都依賴於比特幣的價格。法院認為，SEC缺乏充分理由拒絕，表明其決策過程存在缺陷。

這一裁決受到了加密貨幣行業的歡迎，並可能影響其他未決的現貨比特幣ETF申請，包括貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）和景順（Invesco）的申請。

雖然SEC可以對這一裁決提出上訴，但它有可能成為加密貨幣投資產品監管格局的一個轉折點。

受消息影響，加密貨幣市場及相關股份股價皆受到提振。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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