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Google公布Workspace AI功能收費 企業用戶每月30美元

環球政經 13:30 2023/08/30

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Google透露，它計劃向大型企業的人工智能增強功能（稱為Duet AI）收取每用戶每月30美元的費用，這些增強功能將集成到Gmail等應用程式和其他生產力工具中。

此舉與微軟（MSFT）的365 Copilot增強功能的定價一致，因為在OpenAI的ChatGPT取得成功後，兩間公司都急於將生成式AI納入其核心產品。

這些額外費用是在現有訂閱費用的基礎上增加的，Google將為感興趣的大公司提供免費試用，然後再承諾訂閱；小型機構和個人用戶的定價細節則尚未有最終定案。

Google的Workspace目前擁有1,000萬付費用戶，其AI功能一直在快速發展。Duet AI可以讓用戶通過在Gmail、Google Docs和Google Slides等應用程式中提供簡單的文本提示，來生成內容。它還能在Google Sheets中協助項目規劃，並在Google Meet視像通話中記錄筆記。

Google將在明年推出面向Google Workspace的消費者版Duet AI。雖然微軟也通過365 Copilot進入了這一領域，但Google似乎已經準備好與其AI生產力套件競爭，並將自己定位為這一市場的重要參與者。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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