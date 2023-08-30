7月份歐洲新車註冊量猛增15.2% 電動汽車銷量猛增 60.6%

歐洲汽車製造商協會（ACEA）周三（30日）公佈的數據顯示，隨著汽車行業從與疫情相關的供應鏈問題中恢復過來，7月份歐洲新車註冊量猛增15.2%，連續第12個月實現增長。

電動汽車銷量猛增 60.6%，在歐盟一些國家補貼政策的推動下繼續攀升。全電動汽車佔新車總銷量的13.6%，高於2022年7月的不足10%。同時擁有內燃機和大型電池的插電式混合動力汽車佔銷售總量的7.9%，而在歐盟銷售的每四輛汽車中就有一輛是全混合動力汽車。

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其中，汽油和柴油發動機車型的銷量略低於 50%。僅柴油車就佔新車銷量的 50%以上，而在 2015 年，柴油車的銷量才剛剛超過 14%。

ACEA稱，歐洲最大的汽車銷售商Volkswagen大眾汽車（VOWG）7月份的銷量增長了17.9%，而BMW寶馬（BMWG）和Renault雷諾（RENA）的銷量分別增長了22.5%和16.9%。

但是，Stellantis（STLAM）因物流問題和汽車交付問題在歐洲舉步維艱，7月份的銷售額下降了6.1%。

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