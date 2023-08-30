亞馬遜近3萬員工反對3日辦公室工作 CEO稱「呢份工可能唔啱你」

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）接近3萬名員工提出請願，反對公司要求一周最少3日返回辦公室工作的要求。行政總裁Andy Jassy據悉直言，反對辦公室工作要求的員工不適合在科技公司工作。

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外媒《Insider》報稱，Andy Jassy本月在內部會議中提出，公司早已要求員工每周返回辦公室工作3日，如果有人不同意亦不願意履行公司政策，可能不適合在亞馬遜工作。

今年5月起，亞馬遜收回此前允許個別團隊自行決定職員是否需要在辦公室工作的決定，全面要求旗下員工每周在辦公室工作3日。

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Andy Jassy其時在公司網誌中表明，領導層認為返回辦公室工作更合適亞馬遜的文化，在辦公室內員工能夠更好互相學習及有效合作。

不過，多達近3萬名亞馬遜員參與內部聯署，反對公司要求每周最少3日在辦公室工作。聯署指公司的由上而下的一刀切回辦公室工作要求有損多元性及合宜的工作環境。部分美國亞馬遜員工披露內部電郵，聲稱因為在辦公室工作時數不符要求遭到處分。

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責任編輯：吳漢培