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【業績︱醫療股】希瑪眼科半年多賺1倍　不派中期息

股市 16:55 2023/08/30

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【業績】希瑪眼科半年多賺1倍　不派中期息

希瑪眼科 （03309） 公布中期業績。希瑪眼科半年公司權益持有人應佔期內利潤為2975.8萬元，按年增長1倍，每股盈利2.36元，不派中期息。希瑪眼科績前跌1.3%，收報3.69元。

期內，希瑪眼科收益9.5億元，按年升7.8%，毛利3億元，升22%，毛利率增長3.7個百分點，至31.6%。

香港及內地在COVID-19後對眼科及牙科服務的需求均展現強勁反彈，以及港深兩地通關，核心醫療服務收益按年升40.9%至9.3億元，至於銷售COVID-19相關醫療耗材收益則大跌91.2%，至1941.8萬元。

當中，香港醫療服務收益增長29.3%至4.7億元，內地眼科服務收益升17.5%至2.9億元，內地牙科服務收益則升近2.5倍至1.7億元。

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【醫療股】科笛升近2%　第二季已商業化產品收入2100萬人幣　按年增104倍

【醫療股】先瑞達醫療與控股股東簽訂MOU　尋求心血管疾病方面等領域合作

責任編輯︰梁浩碩

港股 希瑪眼科（03309）
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